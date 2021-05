Mannen som drepte ni i San Jose, var ustabil

– Det virker som han sa til ett av menneskene der, at han ikke skulle skyte ham. Så skjøt han andre. Så jeg tenker at han hadde noen tanker om hvem han ønsket å skyte, sier sheriff Laurie Smith torsdag.

Gjerningsmannen ankom verksted- og parkeringsområdet til den lokale lettbanen klokka 6 om morgenen onsdag. Med seg hadde han to bager med halvautomatiske våpen og elleve magasiner.

Det var ingen kameraer inne i bygningene, og det tok politiet seks minutter å finne ham. Da rettet han et våpen mot seg selv og fyrte av.

Politiet vet ikke hva motivet hans kan ha vært, og de undersøker om de han drepte, var arbeidskamerater.

Gjerningsmannen er identifisert som en 57 år gammel mann som var ansatt i San Joses kollektivselskap VTA. De to våpnene var hans egne lovlige våpen, men magasinene er forbudt i California.

Mannens fraskilte kone sier at han snakket om å drepe folk på jobben for mer enn ti år siden.

– Jeg trodde aldri på ham, og det skjedde jo aldri, før nå, sier hun.

Han kom ofte hjem fra jobben bitter og sint over at han etter hans mening var tilsidesatt, og han dvelte ofte ved ting, sier hun. De var gift i ti år, men siden de ble skilt for 13 år siden, har de ikke hatt kontakt.

Skyteepisoden er den 15. masseskytingen i USA hittil i år, ifølge en oversikt laget av AP, USA Today og Northeastern University.