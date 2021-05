Johnson tilbakeviser anklager fra Cummings

Johnson tilbakeviser anklagen fra sin tidligere rådgiver Dominic Cummings om at regjeringen tolererte at titusener av mennesker døde, og hans påstand om at han ikke er skikket til å lede landet.

Også Hancock slo tilbake mot Cummings som i en høring i Parlamentet onsdag blant annet beskyldte ham for å lyve til britene, og sa han burde vært sparket.

Britiske myndigheter kom senere enn andre land i gang med å demme opp for pandemien i mars i fjor. Hittil har 128.000 briter dødd av viruset, flere enn i noe annet europeisk land.