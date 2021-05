Flygning til Moskva kansellert etter at Russland avviser ruteendring

Det østerrikske flyselskapet sier at det i tråd med EUs anbefalinger ikke lenger flyr over Hviterussland, og endret derfor flyruta til Moskva-flyet fra Wien.

Endringen ble imidlertid ikke godkjent av russiske luftfartsmyndigheter, og flygningen ble derfor kansellert.

Austrian Airlines hører til Lufthansa-gruppen. Flyselskapet suspenderte alle flygninger over hviterussisk territorium etter at et Ryanair-fly ble tvunget til å lande i Minsk for at Hviterussland kunne pågripe en dissident som var om bord.