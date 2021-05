Drepte barn fyller forsiden til israelsk avis

«Dette er prisen for krig» lyder tittelen som ledsager bildene av barna i den israelske avisa torsdag, det yngste av dem bare 6 måneder gammelt.

Avisen har samarbeidet med New York Times , som også publiserer bilder av de drepte barna under tittelen «De var bare barn».

Til sammen 253 palestinere ble ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter drept i løpet av de elleve dagene de israelske fly- og artilleriangrepene pågikk, før en våpenhvile trådte i kraft før helga.

På israelsk side ble 13 drept i palestinske rakettangrep, blant dem en fem år gammel jente og en 16 år gammel palestinsk jente med israelsk statsborgerskap.

Hamas og andre palestinske grupper anklages for vilkårlige rakettangrep mot sivile områder i Israel.

Krigstraumer

Britiske BBC publiserte allerede 19. mai bilder av flere av de drepte palestinske barna, det samme gjorde Flyktninghjelpen.

Elleve av barna som til da var drept, var med i Flyktninghjelpens program for barn med krigstraumer på Gazastripen.

– Nå er de borte, drept sammen med familiene sine, gravlagt sammen med drømmene og marerittene som plaget dem. Vi ber Israel om å stanse denne galskapen, sa Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

– Barn må beskyttes, hjemmene deres må ikke bli bombemål, skoler må ikke bli bombemål. Spar disse barna og familiene deres. Slutt å bombe dem nå, slo han fast.

Kan være krigsforbrytelser

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, etterlyste torsdag beviser fra Israel for at boligblokkene som ble bombet i grus var tilholdssted for militante grupper.

– Dersom angrepene viser seg å ha vært vilkårlige og på uforholdsmessig vis rammet sivile og sivile objekter, så kan det være snakk om krigsforbrytelser, sa hun i FNs menneskerettsråd.