15 nye coronadødsfall i Sverige – ikke lenger på smittetoppen

Pandemien har så langt krevd 14.451 liv i Sverige. Det er påvist totalt 1.068.473 smittetilfeller, viser tall fra Folkhälsomyndigheten. De tar forbehold om at tallene kan være ufullstendige på grunn av datatrøbbel onsdag.

Samtidig er altså Sverige ikke lenger det EU-landet som har størst smittetrykk. Litauen ligger nå øverst på listen med 467 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, ifølge EUs smittevernkontor ( ECDC ). Sverige har 427 smittede per 100.000 de to siste ukene, mens Latvia på tredje plass har 366. Malta ligger best an, med bare 9,3 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

I Danmark er det ikke registrert dødsfall det siste døgnet, og antall døde under pandemien ligger dermed uendret på 2.511, opplyser Statens Serum Institut. Det siste døgnet har 1.119 personer fått påvist smitte. Det er registrert til sammen 277.399 smittetilfeller.

Ikke siden januar har det vært like mange smittede på ett døgn i Danmark, selv om torsdagens tall bare er noe høyere enn onsdagens 1.073. Også andelen prøver som er positive, er det høyeste siden januar. Av de 160.549 testene som er analysert siden onsdag, var 0,7 prosent positive.

149 covid-19-pasienter er nå innlagt på danske sykehus. 36 av dem ligger på intensivavdeling, 22 med respirator.