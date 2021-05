Brannen på Singapore-registrerte X-Press Pearl har pågått i en uke og er fortsatt ikke under kontroll. Myndighetene frykter at det 186 meter lange konteinerskipet er så svekket av brannen at det kan bryte sammen slik at flere hundre tonn olje lekker ut utenfor Negombo-regionen.

– Det brenner i hele skipets lengde. Det er mulig skroget ikke er stabilt nok til at vi kan slepe det ut av våre farvann, sier sjefen for Sri Lankas maritime miljømyndighet, Dharshani Lahandapura.

Skipet har 278 tonn bunkersolje og 50 tonn diesel om bord. Det er også salpetersyre om bord, men myndighetene sier det utgjør en mindre risiko ettersom den vil bli nøytralisert i sjøvannet.

Lahandapura sier store mengder olje kan nå Negombo nord for hovedstaden, et område med turisme og fiske.

– Gitt at det er grov sjø og store bølger, er det ikke mulig å legge oljelenser rundt skipet for å sanse oljesøl. Den beste løsningen nå er å rydde strendene, noe som kan ta uker eller måneder, sier hun.

Om nødvendig, vil soldater bli satt inn for å rense strendene i Negombo, sier hun.