Pandemien kan føre til en ny forståelse av naturen

Jane Goodall er en britisk etolog, kjent som verdens ledende ekspert på sjimpanser. I over seksti år har hun drevet med atferdsstudier på sjimpanser i Afrika. Goodalls banebrytende forskning førte til en fundamental endring av vår forståelse av sjimpansens biologi.

Nå håper hun pandemien vil være en vekker for de fleste av oss, og føre til at vi får et nytt forhold til natur og dyr.

– Verden trenger et nytt tankesett for å overleve, mener Goodall, som i en alder av 87 år fortsatt er dypt engasjert.

Nye utfordringer i kø

Utfordringen med pandemien følges av nye utfordringer: klimaendringer og tap av naturmangfold. Det er på tide vi får øynene opp og får til en ny samhandling med jorda, mener hun.

– Vi brakte selv pandemien over oss på grunn av vår manglende respekt for naturen. Vi har tvunget dyrene nærmere oss. Det gjorde det lettere for viruset å smitte fra dyr til menneske, sier hun.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har nylig fastslått at så mye som tre firedeler av nye, smittsomme sykdommer som dukker opp, starter hos dyr.

Goodall mener at det er et stort problem at vi mangler respekt for dyra på jorden.

– Vi jakter på dem, dreper dem, spiser dem, fanger dem, smugler dem og tvinger dem til å leve under forferdelige og uhygieniske forhold på store gårder med en grusom, intensiv kjøttproduksjon, oppsummerer Goodall.

Tilbake til normalen?

Mange vestlige nasjoner ser nå ut til å være på vei ut av pandemien. Samfunnene begynner å åpne opp igjen, og mye er i ferd med å vende tilbake til normalen. Den samme utviklingen gjelder ikke for utviklingsland, der pandemien fortsatt er lammende.

Goodall advarer mot fristelsen til å skynde seg tilbake til økonomisk vekst, på bekostning av dyr og natur. Hun ber politikerne endre tankesettet sitt.

– Dessverre er mange mennesker med makt bare ivrige etter å komme i gang som før. Alt handler om bunnlinje og penger, sier hun.

– Men vi må på en eller annen måte skape en mer bærekraftig og grønnere økonomi. Det må vi gjøre for at vi skal kunne overleve på sikt, understreker hun.

Kjempet for bærekraftig utvikling

I mange tiår har Goodall altså kjempet for en mer bærekraftig utvikling og bevaring av naturen. Vanligvis reiser hun verden rundt, men pandemien har tvunget henne til å endre måten å kommunisere på. Hun startet en podkast: «Hopecast», der hun sprer budskapet om at det fortsatt er håp for planeten vår.

Goodall har nemlig selv stor tro på at det er mulig å få til nødvendige endringer. Forskeren viser til konkrete eksempler på positiv utvikling.

– Jeg har selv møtt fantastiske mennesker og har sett prosjekter som fører til viktige endringer. Naturen viser at den kan komme tilbake – selv i områder som har vært fullstendig ødelagt. Dyr på randen av utryddelse får ny sjanse til å overleve, påpeker hun.

En rapport fra FNs miljøprogram (UNEP) og International Union for the Conservation of Nature (IUCN) viser at det siden 2010 er gjort store fremskritt når det gjelder bevaring av økosystemer på land og i innsjøer og havet. Men rapporten slår også fast at det er stort forbedringspotensial og at det er langt fram å nå avgjørende beskyttelse av økosystemer.

Goodall viser til FN-rapporten og framskrittene og sier at bevisstheten om naturvern øker.

– Pandemien har gitt oss en ny følelse av at det haster, mener hun.

-Jeg kunne ikke fortsatt jobben min dersom jeg ikke trodde at vi sammen skal klare å redusere klimaendringer og redusere tapet av biologisk mangfold. Hvis du mister håpet, kan du like godt gi opp, sier hun.

Mottok viktig pris

Goodall mottok nylig Templeton-prisen, som blir gitt til en person som «har gjort et særlig bidrag i å forstå livets åndelige side, enten gjennom åndelig kunnskap, forskning eller praktisk arbeid. Tidligere prisvinner er blant andre Mor Teresa og Dalai Lama.

Goodall fikk prisen for sine vitenskapelige gjennombrudd som «har endret verdens syn på dyreintelligens og beriket vår forståelse av menneskeheten».

Vi må fortsette kampen

Goodall understreker selv at ingen kan forutsi eksakt hva som kommer til å skje i framtiden.

– Men vi må bare fortsette å gjøre det vi kan gjøre i troen på at vi har en mulighet nå til å endre holdningene til regjeringer, virksomheter og til vanlige mennesker, sier hun.

– Jeg tror ikke jeg har alle svarene. Alt jeg vet er at jeg er her for å gjøre alt jeg kan for å bevege oss i riktig retning. Det er alt jeg kan gjøre. Og det vil jeg gjøre resten av livet mitt, sier 87-åringen.