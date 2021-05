Etiopia: 22 tjenestemenn drept og 20 bortført i Tigray

Ytterligere fire er blitt såret og innlagt på sykehus, heter det i uttalelsen.

Opprørere som er lojale overfor Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) sto bak, ifølge uttalelse fra regjeringen i Addis Abeba.

TPLF styrte regionen inntil statsminister Abiy Ahmed sendte styrker inn i Tigray i november.

Abiy erklærte seier fire uker etter at offensiven startet, og han byttet ut TPLFs regionale administrasjon med en midlertidig administrasjon bestående av tjenestemenn utpekt av den føderale regjeringen i Addis Abeba. Men seks måneder senere fortsetter kampene i regionen.

Meldinger om forbrytelser begått av etiopiske og eritreiske styrker i Tigray, blant annet massakrer og voldtekter, har ført til internasjonale fordømmelser. Samtidig advarer FN om at det er stor risiko for hungersnød i Tigray dersom ikke hjelpen til området trappes opp de neste to månedene.