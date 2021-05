Enda en politiker drept før valget i Mexico

Alma Barragán ble drept tirsdag mens hun drev valgkamp i kamp om ordførervervet i byen Moroleón i den voldsutsatte delstaten Guanajuato.

Organiserte kriminelle gjenger sto uten tvil bak drapet, uttalte president Andrés Manuel López Obrador onsdag. Han mener gjengene dreper politikerkandidater for å skremme velgere fra å stemme.

– Når det er stort valgfravær, dominerer mafiaen valget, sier han.

Eksperter sier at narkotikagjenger ønsker kandidater de kan spille på lag med i rådhus og bystyrer landet rundt, slik at de kan operere uten innblanding fra politi og slik at de kan fortsette å presse lokalt næringsliv og lokale politiske budsjetter for penger.

Ifølge konsulentselskapet Etellekt var tirsdagens drap det 34. på kandidater i valgkampen før lokalvalgene holdes 6. juni.