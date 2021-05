Minst 22 sivile drept i knivangrep i Kongo

I tillegg ble antakeligvis flere innbyggere bortført, opplyste kommunen Bulongos leder Jean-Paul Katembo til Reuters onsdag.

Han legger skylden for angrepet på den beryktede militsen ADF, historisk sett en ugandisk islamistgruppe som har vært aktiv i den østlige delen av Kongo siden 1995.

En fire måneder gammel baby ble funnet i live på ryggen til et av ofrene etter angrepet, som skjedde natt til onsdag i flere landsbyer om lag 40 kilometer øst for byen Beni.

For litt over tre uker siden erklærte regjeringen unntakstilstand i provinsene Nord-Kivu og Ituri, som begge grenser til Uganda. Væpnede grupper har utført et økende antall angrep i de to provinsene.