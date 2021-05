Hamas sier at 80 militante ble drept

Gazas helsemyndigheter har tidligere sagt at 254 palestinere ble drept i krigen. Det omfatter 66 barn, 39 kvinner og 17 eldre over 60. Ifølge Hamas var den eldste 90, og det var åtte barn under to år.

Men helsemyndighetene har ikke sagt noe om hvor mange av de drepte som var sivile og hvor mange som var krigere.

Til AP sier Hamas-leder Yehiyeh Sinwar at de 80 omfatter 57 fra Hamas' militære fløy, 22 medlemmer av Islamsk jihad og ett medlem av en mindre gruppe ved navn Folkets motstandskomiteer.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at rundt 200 militante ble drept, men han har ikke dokumentert dette tallet.