Sak om utkastelse av palestinere utsettes

Utsettelsen skjer tre uker etter at en lignende sak i Sheikh Jarrah-nabolaget bidro til å utløse en elleve dager lang krig mellom Israel og Hamas på Gazastripen.

Onsdagens rettsmøte ble utsatt etter at de palestinske familiene ba Israels riksadvokat se på saken, sier familienes advokat Yazeed Qawaar.

De palestinske familiene fikk i fjor beskjed om at de skulle kastes ut til fordel for jødiske bosettere som krever å overta husene deres.

Hvis de taper saken, risikerer ytterligere 700 palestinere i Batn al-Hawa-området i Silwan å miste boligene sine, ifølge den israelske gruppa Peace Now.

Det er nå flere hundre jødiske bosettere som har slått seg ned blant 50.000 palestinere i Silwan.

De viser til dokumenter fra det 19. århundre da Palestina var underlagt det ottomanske riket, som bevis for at området hørte til en jødisk stiftelse.

De palestinske familiene sier at israelske domstoler ikke godtar deres skjøter fra da Jordan styrte Øst-Jerusalem inntil 1967, da den østlige delen av byen ble okkupert av Israel.

Israel vedtok en lov i 1970 som åpnet for at jøder kunne kreve eiendom de mistet før 1948, da Israel ble opprettet. Men loven tillater ikke palestinere som tapte eiendom i samme tidsperiode, for eksempel i Vest-Jerusalem, å kreve eiendommene sine tilbake.