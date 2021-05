Nederlandsk domstol pålegger Shell å kutte utslipp

Friends of the Earth og seks andre miljøorganisasjoner, samt 17.000 privatpersoner, gikk i 2019 rettens vei i Nederland med krav om at Shell kutter mer i sine utslipp av skadelige klimagasser. Onsdag fikk de medhold.

I kjennelsen fra domstolen i Haag pålegges Shell innen 2030 å kutte utslippene med 45 prosent fra 2019-nivå.

Dette er mer enn det energigiganten har lagt opp til i sine planer, og kjennelsen slår også fast at disse planene heller ikke er konkrete nok.

Shell har anledning til å anke kjennelsen.