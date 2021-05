USAs utenriksminister på snarvisitt i Egypt og Jordan

Blinken møtte tirsdag israelske og palestinske ledere for å vise at USA legger sin tyngde bak våpenhvilen som gjorde slutt på elleve dager med omfattende rakett- og flyangrep.

Egypt var megler i prosessen for å få til en våpenhvile, og onsdag møtte den amerikanske utenriksministeren Egypts president Abdel Fattah al-Sisi og flere høyt plasserte tjenestemenn. Deretter gikk turen videre til Jordan for et møte med kong Abdullah.

Blinken har lovet å skaffe internasjonal støtte til gjenoppbyggingen av de omfattende ødeleggelsene på Gazastripen. Samtidig har han forsikret om at hjelpen ikke skal tilfalle Hamas, som kontrollerer området. I stedet vil Blinken forsøke å styrke de internasjonalt anerkjente palestinske selvstyremyndighetene.

Mens både USA og mange europeiske land boikotter Hamas, som står på blant annet EUs og USAs terrorliste, har Egypt jevnlig kontakt med gruppen.