Narkolanger avslørt av kjærlighet til ost

Den 39 år gamle narkolangeren var så begeistret da han fant et stykke Stilton-ost på et lokalt supermarked, at han delte et bilde på meldingstjenesten EncroChat, skriver CNN. Den krypterte tjenesten har vært populær blant kriminelle, men i fjor klarte politiet å komme seg inn.

Tabben til narkolangeren i Liverpool var at fingertuppene hans var synlige – og bildekvaliteten bra nok – til at politiet kunne ta fingeravtrykkene hans. Dermed kunne de koble mannen med osten til flere forbrytelser. Etter å ha blitt tatt, sa 39-åringen seg skyldig i blant annet narkotikahandel, heleri, hvitvasking av penger og å ha planlagt å ta livet av konkurrenter.

Resultatet var en straff på 13 og et halvt år i fengsel, og det er vel tvilsomt om et stykke blåmuggost fra Marks & Spencer var verdt den prisen.

CNN omtaler også to britiske innbruddstyver som hadde maks uflaks. Under et innbrudd i januar klarte en av dem å lommeringe til politiet, som kaller ham og makkeren «verdens mest uheldige tyver».