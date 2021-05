Lukasjenko: Angrepene på oss har gått over streken

Hviterussland har fått krass kritikk fra mange hold etter at et Ryanair-fly på vei fra Aten til Vilnius ble tvunget til å lande i Minsk. En regimekritisk journalist som var om bord, ble arrestert sammen med kjæresten sin.

– Som vi forutså, har de som vil oss vondt, her hjemme og i utlandet, endret sine metoder for å angripe staten. De har krysset mange røde linjer og gått over grensen for sunn fornuft og menneskelig moral, sa Lukasjenko i en tale til nasjonalforsamlingen onsdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået Belta.

Han sier det er en blank løgn at jagerfly tvang Ryanair-flyet til å lande og sier landet «handlet lovlig for å beskytte folket vårt». Flyet måtte lande etter en påstått bombetrussel, som viste seg å ikke være reell.

Presidenten og hans nærmest er allerede ilagt sanksjoner fra EU og USA etter den politiske volden i kjølvannet av valget i fjor sommer. Titusener har demonstrert i protest mot at 66-åringen ble tilkjent seieren i et valg som ifølge EU verken var fritt eller rettferdig.

EU vurderer å innføre ytterligere sanksjoner og har krevd at Protasevitsj og kjæresten Sofia Sapega løslates umiddelbart. EU-toppmøtet denne uken har bedt medlemslandene stenge europeisk luftrom og flyplasser for hviterussiske flyselskaper.