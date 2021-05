Israelske medier krever slutt på angrep på journalister

I et brev til de to gigantene fra 14 aviser, nettsider og TV- og radiokanaler heter det at journalister er blitt mål for på poster i sosiale medier som utsetter dem for livsfare.

Under uroen den siste tiden har folk angrepet journalister som dekket opptøyer i israelske byer, og mediefolk som dekket krigen i Gaza, er blitt utsatt for skjellsord og dødstrusler i sosiale medier.

– Det har vært utallige tweets som oppmuntrer til å skade israelske journalister fysisk eller kalle dem forrædere på en slik måte at det oppildner til eller rettferdiggjør voldshandlinger mot dem, skriver de.

Journalistenes fagforbund i Israel kan dokumentere minst 14 tilfeller av verbale og fysiske angrep på journalister som politi, tjenestemenn og vanlige publikummere sto for siden Gazakrigen startet. Minst to personer er siktet for å ha angrepet TV-reportere i Tel Aviv.

Veteranreporteren Rina Matsliah i Channel 12 sier at pressekritikk er nødvendig, men at det som nå skjer, ikke er kritikk, men drapsforsøk. Kanalen har hyret inn livvakter for å beskytte henne og andre journalister etter at de fikk trusler.

Tidligere denne måneden vokste en Telegram-kanal med emblemet til en jødisk-nasjonalistisk gruppe fra noen få hundre til 6.000 på et par dager. Den ble brukt til å mobilisere ekstremistiske jøder til steder som Bat Yam for å slåss med palestinske israelere.

Reporterer uten grenser sa i en rapport i 2020 at journalister i Israel jevnlig blir utsatt for åpent fiendskap fra politikere.

Statsminister Benjamin Netanyahu beskylder åpent pressen for å drive heksejakt mot ham, og gjør lite for å stanse sine tilhengeres trakassering og trusler mot mediefolk.