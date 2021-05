USA gjenopptar forbindelsene til palestinerne

Blinken hadde tirsdag samtaler med blant andre statsminister Benjamin Netanyahu i Israel, og var i Ramallah der han møtte Palestinas president Mahmoud Abbas.

Etter møtet med Netanyahu lovte han internasjonal støtte til gjenoppbygging på Gazastripen, der ødeleggelsene er store etter den elleve dager lange krigen. Men han understreket at støtten ikke skal komme Hamas til gode.

– Vi vil samarbeide tett med våre partnere, med alle, for å sikre at Hamas ikke nyter godt av bistanden til gjenoppbygging, sa Blinken.

Etter møtet med israelske ledere reiste Blinken til Ramallah på den okkuperte Vestbredden, der han møtte palestinernes president Mahmoud Abbas.

Brutt av Trump

Etter møtet sa han at USA vil gjenoppta forbindelsene med palestinerne som ble brutt under Donald Trump.

Blant annet skal USA gjenåpne konsulatet i Øst-Jersualem og åpne for at palestinerne får gjenåpne sitt interessekontor i Washington.

Han lovte også 75 millioner dollar i støtte til palestinerne, i tillegg til 5,5 millioner i nødhjelp til Gaza. USA vil også bidra med 32 millioner dollar til humanitær hjelp i regi av UNRWA, FNs organisasjon for palestinerne.

Blinken ønsker at de palestinske selvstyremyndighetene skal hjelpe til med gjenoppbyggingen av Gaza, noe han håper skal undergrave lokalbefolkningens støtte til Hamas.

Tap og ødeleggelser

253 palestinere ble ifølge palestinske helsemyndigheter drept i de israelske angrepene, 66 av dem barn. På israelsk side ble 13 drept i palestinske rakettangrep, blant dem to barn.

Blinken understreket under besøket viktigheten av å bygge tillit mellom Israel og palestinerne, og å støtte opp om våpenhvilen som trådte i kraft før helga.

– Det gjenstår mye hardt arbeid for å gjenopprette håp, respekt og en viss tillit, sa han.

– Men vi har sett alternativet, noe som bør få oss alle til å doble innsatsen for å opprettholde freden og forbedre livene til både israelere og palestinere, sa han.

Tostatsløsning

Han understreket at en tostatsløsning er den eneste langsiktige løsningen på konflikten mellom Israel og palestinerne.

– Vi mener fortsatt at en tostatsløsning er eneste måte å sikre Israels framtid som en jødisk og demokratisk stat, og selvsagt også å gi palestinerne den staten de har rett til, sa han.

Blinken sa at USA er imot bosettingsaktivitet på Vestbredden, riving av palestinske hus og utkastelse av palestinere fra boligene sine, siden slikt utløser ny spenning og undergraver muligheten for to stater.

Politiske problemer begge steder

Israel har hatt fire valg på to år, uten at noen har greid å danne en ny styringsdyktig koalisjon, og kan nå være på vei mot sitt femte valg. Det skjer samtidig med at Netanyahu står tiltalt for flere tilfeller av korrupsjon.

Også på Vestbredden er den politiske situasjonen spent etter at 85 år gamle Abbas, som har sittet på overtid siden 2009, nylig avlyste de første palestinske valgene på 15 år og er mindre populær enn noensinne.

Abbas' Fatah-parti har heller ikke greid å komme fram til forsoning med Hamas, som har styrt på Gazastripen siden de vant valget der i 2006.

Abbas og de palestinske selvstyremyndighetene i Ramallah har derfor liten eller ingen innflytelse på Gazastripen og forholdt seg bemerkelsesverdige tause under den siste krigen mellom Israel og Hamas.

Blinken vil imidlertid ikke ha samtaler med representanter for Hamas, som står på USAs liste over terrororganisasjoner.

Til Kairo og Amman

Den amerikanske utenriksministeren fortsetter torsdag til Egypt, som har kontakt med Hamas og som var sentrale mellommenn da våpenhvilen kom i stand.

I Kairo møter Blinken president Abdel Fattah al-Sisi, som med USAs velsignelse har styrt Egypt siden han grep makten i et militærkupp i 2013.

Deretter fortsetter han til Amman der han møter kong Abdullah i håp om at han kan bidra til å bringe Israel og palestinerne nærmere hverandre.

Egypt inngikk en fredsavtale med Israel i 1979, og Jordan gjorde det samme i 1994.

Før han satte seg på flyet til Midtøsten, innrømmet imidlertid Blinken at tiden neppe er moden for en ny runde med fredsforhandlinger mellom Israel og palestinerne, slik den politiske situasjonen nå er på begge sider.