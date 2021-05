Minnestund for George Floyd

Floyds søster Bridgett var sammen med ordfører Jacob Frey samt aktivister og andre borgere under minnestunden i en park i sentrum av Minneapolis.

Minnestunden startet klokka 13, et tidspunkt som var bestemt av Minnesotas demokratiske guvernør, som i sin kunngjøring sa at virkelig rettferdighet for Floyd ikke skjer før systemisk rasisme er borte.

Et par timer før minnestunden ble det løsnet skudd like ved gatekrysset. Folk løp unna i panikk, og en mann med skuddskader dukket senere opp på et sykehus, men politiet fikk raskt situasjonen under kontroll.

President Joe Biden skulle senere tirsdag møte medlemmer av George Floyds familie i Det hvite hus.

Tidligere tirsdag besøkte familien Kongressen for å kreve at politireformen de lenge er blitt lovet, omsider blir vedtatt. De ble tatt imot blant andre av lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi.

Floyd døde på ettermiddagen 25. mai i fjor da politimannen Derek Chauvin knelte på nakken hans i over ni minutter etter en pågripelse.

Episoden ble filmet av forbipasserende, og på videoen kan Floyd høres mens han gjentatte ganger sier han ikke får puste, inntil han blir stille. Chauvin ble i april funnet skyldig i forsettlig drap.

Floyds dødsfall utløste landsomfattende protester mot systemisk rasisme, politivold og krav om politireform i USA.