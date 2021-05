Gjeter reddet 6 personer fra dødsmaraton – 21 løpere mistet livet

Den kinesiske gjeteren var ute og så til sauene sine i nordre Gansu i Kina da temperaturene plutselig stupte og området ble truffet av voldsomt regnvær. Samtidig, ikke langt fra området Zhu befant seg, var løpet China Ultramarathon i gang og mange deltakere var på vei i hans retning.

Kinesiske Zhu Keming så til sauene sine da uværet traff. Foto: China OUT/AFP/NTB

Søkte tilflukt i hule

Zhu søkte tilflukt i en hule hvor han oppbevarte nødproviant, klær og vann mens han så til sauene sine. På veien til hulen kom han over en nedkjølt og utslitt løper. Han eskorterte løperen til hulen, fikk ham over i tørre klær og masserte hendene og føttene til fargen i huden begynte å komme tilbake. I mellomtiden hadde fire andre joggere funnet veien inn i hulen, melder nyhetsbyrået AFP.

Zhu fordelte klærne og vannet på løperne.

Tross uværet som nå var blitt om til hagl valgte gjeteren, som er svært kjent i området, å dra ut i håp om å finne flere løpere. Han fant ytterligere én som hadde forvillet seg i kulda.

– Jeg er så takknemlig for at han reddet meg. Uten han hadde jeg nok blitt værende ute i kulda, forteller løperen Zhang Xiaotao til BBC.

En stor leteaksjon ble igangsatt. Her blir en av løperne berget etter å ha blitt funnet kraftig nedkjølt. Foto: China OUT/AFP/NTB

Maratonstjerne blant de omkomne

Zhu klarte å redde to menn og fire kvinner, og visste allerede da uværet sto på som verst at stormen hadde krevd liv.

– Jeg kom over to livløse menn som jeg dessverre ikke klarte å redde. Jeg er veldig lei meg for det, sier Zhu til BBC.

Nå hagler kritikken mot arrangørene av løpet og kinesiske myndigheter som skal ha ignorert advarselen om ekstremværet. En stor leteaksjon ble igangsatt, og av de 172 savnede ble 21 personer funnet omkommet. Mange mistet livet som følge av hypotermi, og enkelte av skader etter å ha kommet bort i uværet.

Blant de døde er Kinas mest profilerte maratonløper Liang Jing. 31-åringen vant flere langdistanseløp før det fatale maratonet lørdag.