Luftfartstilsynet ber om forsiktighet i området rundt Minsk

– Med bakgrunn i anbefalingene gitt fra Easa så støtter vi deres konklusjon om at flyselskapene bør utvise stor forsiktighet når man opererer i området rundt Minsk, sier kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim i Luftfartstilsynet.

Han sier de har videreformidlet den informasjonen de har fått fra EUs byrå for flysikkerhet (Easa) til norske flyselskap, og at de vet at det blir tatt med i vurderingene.

– Vi har full tillit til at flyselskapene setter sikkerheten først og gjør de riktige vurderingene som ansvarlige for flysikkerheten, sier Vikheim.