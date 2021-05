Journalist: Tikhanovskaja tok samme fly forrige uke

Den hviterussiske journalisten Hanna Liubakova skriver om Svetlana Tikhanovskajas flytur på Twitter mandag. Hun sier grunnen til at opposisjonslederen ikke led samme skjebne som Roman Protasevitsj, som ble pågrepet søndag, var at Tikhanovskaja egentlig skulle tatt et annet fly.

– Det var en feil på det flyet, og folkene hennes måtte raskt finne en ny avgang. Kanskje de ikke rakk å handle så raskt, skriver Liubakova med henvisning til det hviterussiske regimet.

– De planla bedre med Roman. Det er klart at Lukasjenkos agenter var i Aten, fortsetter hun. Liubakova skriver også at en mann forsøkte å ta bilder av Protasevitsjs dokumenter på flyplassen i Aten, men så gikk vekk.