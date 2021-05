Britisk antirasist skutt – kritisk skadd

Johnson har spilt en sentral rolle i Black Lives Matter-demonstrasjoner i Storbritannia det siste året. Hun stiftet nylig partiet Taking the Initiative (Ta initiativet), som omtaler henne som «en sterk og kraftig stemme for folket og samfunnet vårt».

Det er partiet som opplyser at Johnson er kritisk skadd etter å ha blitt skutt i London natt til søndag.

Londonpolitiet har ikke gått ut med identiteten hennes, men sier en 27 år gammel kvinne ble skutt sørøst i den britiske hovedstaden. Ifølge politiet «er det ingenting som tyder på at det var et målrettet angrep eller at kvinnen hadde mottatt troverdige trusler før hendelsen».

Politiet fikk melding om skyting i bydelen Peckham litt før klokken 3 søndag morgen. De sier skytingen skjedde i nærheten av et hus der det var fest.