Bolsonaro ledet MC-parade midt i pandemien

Opptoget med flere tusen motorsykler ble sendt direkte på president Jarir Bolsonaros offisielle Facebook-side. Presidenten har den siste tiden prøvde å styrke populariteten, som er på det laveste siden han kom til makten i 2019. På de seneste meningsmålingene før neste års valg gjør han det dårligere enn ekspresident Lula.

Mange mennesker stimlet sammen for å se og høre presidenten til tross for pandemien, som fortsatt herjer i Brasil. En senatskomité gransker Bolsonaros håndtering av pandemien som har kostet 450.000 av hans landsmenn livet.

Forrige måned sa Bolsonaro at han ventet på «et tegn fra folket» om å sette en stopper for lokale koronarestriksjoner. Siden den gang har det vært demonstrasjoner til støtte for president hver helg – uten antydning til sosial distansering.