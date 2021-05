Minnedemonstrasjon før årsdagen for George Floyd-drapet

Rundt 1.500 personer deltok i minnedemonstrasjonen i Minneapolis søndag. De lyttet til taler og fikk selskap av medlemmer av Floyd-familien og slektninger av andre svarte amerikanere som har dødd i møte med politi.

– Det har vært et langt år. Det har vært et smertefullt år. Det har vært svært frustrerende for meg og min familie, sa Floyds søster Bridgett Floyd til de fremmøtte.

46 år gamle Floyd døde 25. mai i fjor etter at politimannen Derek Chauvin presset kneet sitt mot Floyds nakke i over ni minutter under en pågripelse. Chauvin er kjent skyldig i drap. Straffutmålingen skal være klar 25. juni.

Floyds død utløste protester og demonstrasjoner både i USA og verden rundt.