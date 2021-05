Rederi gir Egypt skylden for blokkeringen av Suezkanalen

Rederiet Shoei Kisen Kaisha bestrider erstatningskravet fra egyptiske myndigheter på 900 millioner dollar, melder Reuters.

Det store konteinerskipet Ever Given blokkerte Suezkanalen i nesten en uke i slutten av mars.

I en rettsmøte lørdag hevdet selskapet at kanalmyndighetene gjorde flere feil da skipet fikk seile inn i Suezkanalen til tross for dårlig vær.

Lydopptak viser uenighet

Lydopptak fra skipet avslører at representanter for kanalmyndigheten var uenige om skipet skulle få tillatelse eller ikke.

I tillegg burde to slepebåter tilpasset skipets størrelse ha fulgt det gjennom kanalen, noe som ikke skjedde, argumenterte rederiets advokater. Videre hevder de at myndighetene ikke har funnet noen feil på skipet som kan forklare grunnstøtingen.

Kanalmyndigheten har ennå ikke svart på beskyldningene offentlig, men representanter har tidligere benektet at myndighetene gjorde feil.

Krever erstatning

Ever Given holdes tilbake av Egypt i påvente av at eierne betaler 900 millioner dollar i erstatning. Shoei Kisen Kaisha har svart med å kreve 100.000 dollar i kompensasjon for at Ever Given blir holdt tilbake.

Det måtte omfattende graving og mange slepebåter til for å få løs det 400 meter lange skipet som satte seg fast på tvers av kanalen i slutten av mars. Hendelsen førte til at 422 skip ble stående i kø og lammet en av verdens viktigste fraktruter.