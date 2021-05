Hjelpeorganisasjoner: Palestinernes lidelser er ikke over

– Selv om kampene er over, innebærer ikke det at barnas lidelser er over. La oss ikke glemme hvilken pris sårbare familier og barn har måttet betale for denne elleve dager lange konflikten, sier Jason Lee, som leder Redd Barnas virksomhet i de okkuperte palestinske områdene.

Minst 243 palestinere ble ifølge palestinske helsemyndigheter drept på Gazastripen i løpet av den elleve dager lange konflikten, 66 av dem barn og 39 kvinner. Rundt 500 barn ble såret, ifølge Redd Barna.

– Mange vil måtte leve med psykiske, følelsesmessige og fysiske arr resten av livet. Hus er lagt i ruiner, skoler og sykehus er påført skader og tusenvis av familier er revet fra hverandre og fordrevet, sier Lee.

På israelsk side ble tolv drept i palestinske rakettangrep, blant dem to barn.

Enorme lidelser

– Gaza var i en humanitær krise lenge før denne konflikten og krigshandlingene startet. Halvannen uke med massive angrep på enklaven har ført til ytterlige og enorme lidelser for den hardt prøvede befolkningen, sier Kirkens Nødhjelps generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Han viser til at de materielle ødeleggelsene i den tett befolkede enklaven er store, at sykehus og vannledninger, kloakksystemer, strømtilførsel og annen infrastruktur er ødelagt. Nærmere 60.000 palestinere mistet hjemmene sine som følge av Israels bombing.

– Folk mangler mat, rent vann, strøm, toaletter, helsetjenester og tak over hodet. I tillegg til alt dette ligger faren for en ny stor smittebølge av covid-19, spesielt etter at Israel bombet bygningen som huset Gazas eneste testsenter, sier Høybråten.

Ingen normalitet

– Nå som våpnene endelig har stilnet, la oss ikke gjøre den feilen at vi ser på denne roen som normalitet, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

– Det fins ingen normalitet for de 2 millioner menneskene som lever under beleiring på Gazastripen, ei heller for dem som lever under israelsk okkupasjon på Vestbredden, sier han.

Israel gjennomførte massive angrep mot Gazastripen både i 2009 og 2014, og Egeland tror at konflikten før eller siden vil bluse opp igjen.

– Dersom ikke beleiringen av sivilbefolkningen på Gazastripen opphører og okkupasjonen av palestinerne ikke tar slutt, kommer den død og ødeleggelse vi har sett de siste ti dagene, til å bli gjentatt, sier Egeland.

De israelske angrepene mot Gazastripen forårsaket store materielle ødeleggelser og gjorde nærmere 60.000 mennesker hjemløse. Hjemmet til ti år gamle Rahaf Nuseir i Beit Hanoun er et av husene som ble bombet i grus. Foto: AP / NTB Foto: Khalil Hamra / AP

Krever full tilgang

Hjelpeorganisasjonene krever nå full tilgang til Gazastripen, der behovene for nødhjelp er store.

– Det må straks tas steg for å oppheve den israelske blokaden, som er en underliggende årsak til at Gazas barn nektes rettigheter, sier Lee.

– Vi trenger øyeblikkelig, full og uhindret tilgang til Gaza og de titusenvis som nå har mistet hjemmene og alt de eide. Vi må straks begynne arbeidet med å reparere skadene, gjenreise fra ruinene og helbrede de fysiske og psykiske arrene de beleirede innbyggerne nok en gang er påført, sier Egeland.

– Skal vi unngå en fullstendig kollaps, er det nå avgjørende at vi og andre organisasjoner snarest mulig får full tilgang slik at nødhjelpsresponsen kan komme i gang for alvor, sier Høybråten.

Okkupasjonen må ta slutt

Nødhjelp vil imidlertid bare fungere som plaster på såret, mener hjelpeorganisasjonene, som ber verdenssamfunnet engasjere seg sterkere og bidra til en varig fredsløsning mellom Israel og palestinerne.

– Verdenssamfunnet må finne en rettferdig løsning som tar for seg de underliggende årsakene til slik oppblussing, og som sikrer både palestinske og israelske barn rettigheter. Det kan bare skje dersom okkupasjonen tar slutt, sier Lee.

– Ledere i USA, Europa, den arabiske verden og andre steder må legge press på Israel og palestinerne for å få en slutt på denne uholdbare urettferdigheten, sier Egeland.

– Det må stakes ut en kurs mot en løsning der både israelere og palestinere kan leve med like mye verdighet, frihet, rettferdighet og fred, sier han.