Canada: Flynedskyting var terror

Ukraine International Airlines' flygning PS752 ble skutt ned med to iranske missiler 8. januar 2020, kort tid etter avgang fra Teheran. Alle de 176 personene om bord mistet livet. Blant dem var 85 canadiere.

Høyesterett i Ontario mener det er overveiende sannsynlig at de to missilene som traff flyet ble skutt med vilje og at handlingen dermed er forsettlig. Beslutningen gjør der mulig for de etterlatte å søke om erstatning.

I søksmålet, som anføres av fire av de etterlatte og der det kreves 1,25 milliarder dollar i erstatning, hevdes det at nedskytningen var en gjengjeldelse fra Iran for drapet på Qasem Soleimani. Revolusjonsgardens daværende leder ble drept i et amerikansk attentat 3. januar 2020.

Iran forsvarte seg ikke i rettssaken. Landet benektet først ansvar for katastrofen, men etter tre dager innrømmet myndighetene at den iranske revolusjonsgardens luftforsvarssystem utilsiktet skjøt ned flyet under en svært spent sikkerhetssituasjon i regionen.