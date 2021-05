USAs utenriksminister reiser til Midtøsten

Kunngjøringen kom kort tid etter at våpenhvilen mellom Israel og palestinske Hamas, som styrer Gazastripen, trådte i kraft natt til fredag etter 11 dager med krigføring.

Utenriksminister Blinken har snakket med sin israelske kollega Gabi Ashkenazi, som «ønsker Blinkens reiseplaner til regionen velkommen», opplyser departementets talsperson Ned Price.

På reisen skal Blinken ifølge Price møte israelske, palestinske og andre regionale ledere for å «diskutere gjenoppbyggingsarbeidet og samarbeidet for å bygge en bedre fremtid for israelere og palestinere».

Blinken har denne uken vært på rundreise til Danmark, Grønland og Island, der han deltatt møtet i Arktisk råd og møtt Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.