Medier: Israel har godkjent våpenhvile

Det er foreløpig ikke kjent når den trer i kraft, skriver Times of Israel og flere andre israelske medier torsdag kveld. Men ifølge Kanal 12 starter den klokka 2 natt til fredag lokal tid, eller klokka 1 norsk tid.

Det er foreløpig ikke kommet noen offisiell kunngjøring fra Israel, og meldingen er ikke bekreftet.

Hamas bekrefter



Palestinske Hamas, som styrer på Gazastripen, har ifølge Reuters bekreftet at våpenhvilen starter fra midnatt natt til fredag.

De siste dagene har det foregått et intenst diplomati for å få Israel og palestinske grupper på Gazastripen til å inngå våpenhvile.

Netanyahu har fram til nå fastholdt at angrepene mot den palestinske enklaven vil fortsette.

Meldingen om en ensidig våpenhvile kom samtidig som Netanyahu avholdt et møte i regjeringens sikkerhetsutvalg, der en eventuell våpenhvile skulle diskuteres.

Angrepene mot Gazastripen og mot Israel har nå vart i elleve dager. Minst 230 palestinere er drept, over 60 av dem barn. I Israel er tolv personer drept, hvorav ett barn.

Saken oppdateres

Palestinas utenriksminister anklager Israel for folkemord



Palestinernes utenriksminister Riad Al-Malki anklaget Israel for folkemord mot palestinerne da han talte i FNs hovedforsamling.

Uttalelsen kom under et hastemøte i hovedforsamlingen torsdag.

Han oppfordret samtidig forsamlingen til å sikre at Israel bli stilt til ansvar for drap på uskyldige palestinere og sørge for at landet ikke får våpen.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: Sebastian Scheiner / Pool / NTB Foto: NTB

Israel argumenterer med at landet handler i selvforsvar, noe også en rekke vestlige land har uttalt at landet har rett til. Den palestinske ministeren avviser dette.

– Hvordan kan en okkuperende makt ha retten til å forsvare seg selv når et helt folk under okkupasjon er fratatt den samme rettigheten? spurte Al-Malki.

Siden 10. mai har palestinske grupper avfyrt over 4.000 raketter mot Israel fra Gazastripen. Tolv personer er drept. Israel har svart med omfattende angrep som har tatt livet av minst 232 palestinere.

Første samtale mellom Sisi og Biden



For første gang siden Joe Biden ble USAs president, har han snakket med Egypts president. Temaet var behovet for en nedtrapping i de palestinske områdene.

Ifølge en uttalelse fra president Abdel Fattah al-Sisis kontor utvekslet de to meninger om hvordan volden i de palestinske områdene kan stanses.

Egyptiske myndigheter har forsøkt å megle fram en våpenhvile mellom Israel og Hamas, som styrer på Gazastripen.

Tidligere i uken lovet Sisi å gi 500 millioner dollar til gjenoppbygging på Gazastripen. Han har også gitt ordre om at grenseovergangen Rafah skal åpnes slik at sårede kan få hjelp ved egyptiske sykehus.

Rafah er den eneste grenseovergangen på Gazastripen som ikke kontrolleres av Israel.

Raketter på vei fra Gazastripen mot Israel torsdag. Foto: Hatem Moussa / AP

Norge øker bistanden til Gaza



Norge øker den humanitære støtten til sivilbefolkningen på Gazastripen med 30 millioner kroner.

– Jeg er svært bekymret over de høye tapstallene i Gaza, sivilbefolkningens lidelser og de store ødeleggelsene, særlig på viktig infrastruktur som er avgjørende for å sikre rask og effektiv helserespons , sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Hun legger til at humanitære aktører jobber med å sikre rent vann, helsetjenester, matdistribusjon og utstyr for å begrense spredningen av koronaviruset.

– Derfor øker Norge nå den humanitære støtten til den palestinske sivilbefolkningen med 30 millioner kroner, sier statsråden.

– Vil styrke beskyttelse av barn, til helsehjelp, husly, mat, vann og sanitære forhold

Økningen kommer i tillegg til 71 millioner kroner i humanitær støtte til palestinerne så langt i 2021. Samtidig vurderes ytterligere bidrag til Gaza.

– Vi vil særlig bidra til å styrke beskyttelse av barn, til helsehjelp, husly, mat, vann og sanitære forhold. Norge oppfordrer partene til å legge til rette for at humanitære aktører får trygg og uhindret tilgang til de som trenger hjelp, sier utenriksministeren.

Ifølge FN trengs det 312 millioner kroner til umiddelbar nødhjelp bare for å få dekket de grunnleggende behovene på Gazastripen de neste ukene.