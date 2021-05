Representantenes hus vedtar å sikre Kongressen for 1,9 milliarder dollar

Vedtaket ble gjort torsdag med knappest mulig flertall, 213 mot 212 stemmer. Nå sendes det videre til behandling i Senatet, der det er svært usikkert om det får flertall.

Beløpet, som tilsvarer nesten 16 milliarder kroner, skal brukes til inngjerding og en egen utrykningsstyrke i Nasjonalgarden som skal kunne beskytte Kongressen på kort varsel.

Åpent for publikum



Gjerdene som skal settes opp, skal ikke være permanente ettersom de aller fleste i forsamlingen var enige om at området fortsatt skal være åpent for publikum.

Tiltakene er i tråd med hva et ekspertpanel tidligere har anbefalt.

De fleste republikanerne samt enkelte demokrater stemte imot forslaget.

Blant dem var demokraten Ilhan Omar, som like før avstemningen sa at hun ikke var overbevist om at bevilgningen var nødvendig.

Mottar trusler



I tiltakspakken legges det også opp til å sikre dører og vinduer, sette opp nye overvåkingskameraer og skjerpe sikkerheten hjemme hos representantene og i Washington ettersom truslene mot de folkevalgte er doblet det siste året.

Målet er også å beskytte føderale dommere som jobber med saker der personer som deltok i stormingen, står tiltalt. I likhet med politikerne har også de mottatt trusler.

I tillegg skal det utbetales ekstra penger til politistyrkene og andre føderale institusjoner som sørget for å beskytte Kongressen under stormingen.