BBC beklager Diana- intervju

Dette bildet tatt 14. november 1992 viser Diana, prinsesse av Wales, da hun vinker til publikum idet hun ankommer Cite de la Musique i La Villette i Paris. Prinsesse Diana døde 31. august 1997 i en trafikkulykke i Paris. / AFP FOTO / JOEL ROBINE Foto: Joel Robine / AFP