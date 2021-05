Ingen raketter fra Gaza de siste seks timene

Avisen beskriver stemningen de siste timene som en «spent stillhet» på Gazastripen.

Omtrent 90 prosent av rakettene som var på vei mot Israel i natt, ble ifølge det israelske forsvaret uskadeliggjort . Israel gjennomførte en rekke angrep over natten på Gazastripen,

Det er foreløpig ikke rapportert om drepte eller sårede i nattens angrep.

Tirsdag foreslo Egypt en våpenhvile mellom Hamas og Israel som skal tre i kraft torsdag, ifølge den israelske kringkasteren N12.

Samme dag sa Hamas-representant i Qatar til New York Times at den palestinske bevegelsen er klar for våpenhvile.