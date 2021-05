Hamas: En våpenhvile kan være nært forestående

Hamas-lederen beskriver overfor kanalen en «positiv atmosfære» rundt samtalene om en våpenhvile med Israel. Han viser til at framgangen kommer som følge av at Egypt og Qatar har kommet med ulike forslag.

Israel har ikke offentlig gitt uttrykk for at landet ønsker en snarlig våpenhvile. Statsminister Benjamin Netanyahu sa onsdag han er fast bestemt på å fortsette offensiven mot Gazastripen og at Israel ser etter det riktige tidspunktet for en våpenhvile.

Verdenssamfunnet har økt presset på de krigende parter for å få i stand en våpenhvile. USAs president Joe Biden sa onsdag at han forventer en betydelig nedtrapping med sikte på våpenhvile.

Oppfordringen om nedtrapping kommer etter ti dager med krigshandlinger mellom Israel og palestinske Hamas. Det israelske forsvaret IDF har uttalt at angrepene trolig fortsetter i dagene som kommer.

Tirsdag ble det rapportert at Egypt har foreslått en våpenhvile mellom Hamas og Israel som skal tre i kraft torsdag. Det meldte den israelske kringkasteren N12. Samme dag sa Hamas-representant i Qatar til New York Times at den palestinske bevegelsen er klar for våpenhvile.