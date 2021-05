Netanyahu åpner for å gjenerobre Gazastripen

Under et møte med utenlandske ambassadører i Tel Aviv onsdag sa Netanyahu at Israel inntil videre forsøker å avskrekke Hamas. Men han ville ikke utelukke muligheten for å gjenerobre Gazastripen .

– Det er to måter du kan håndtere dem på. Du kan enten nedkjempe dem, det er alltid en mulighet, eller du kan avskrekke dem. Akkurat nå bruker vi makt for å avskrekke dem, men jeg må si at vi ikke vil utelukke noe, sa Netanyahu.

De israelske avisene Times of Israel og Haaretz tolket begge uttalelsene som at Netanyahu snakket om en mulig gjenerobring av Gazastripen.

– Vi ser etter det riktige tidspunktet

Statsministeren sa at formålet med angrepene mot Gaza er «å maksimere den rolige og fredelige perioden Israel kan oppnå overfor denne fienden».

– Vi ser etter det riktige tidspunktet for en våpenhvile, sa Netanyahu. Både israelske kilder og Hamas har avvist at en våpenhvile er nær forestående.

Israelske militære styrker okkuperte Gazastripen fram til 2005, da de trakk seg ut.

Hamas-bevegelsen har hatt den politiske makten i området siden 2007. Israel kontrollerer fortsatt luftrommet over Gazastripen og farvannene utenfor kysten.