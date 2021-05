Nye angrep fra begge sider i Gaza-krigen

Hamas skjøt raketter mot seks baser tilhørende det israelske luftforsvaret. Minst ti sivile ble såret, seks av dem alvorlig, da mer enn 50 raketter ble skutt over grensen til Israel, melder Jerusalem Post.

Ifølge avisen planla IDF en natt med intense luftangrep mot Hamas-tunnelene på Gazastripen. Tirsdag opplyste talsmann Jonathan Conricus at om lag 100 kilometer av tunnelnettverket var ødelagt, melder nyhetsbyrået DPA.

Hamas har bygd tunnelene over mange år, og de blir brukt til å frakte soldater, ammunisjon og mat på Gazastripen, ifølge IDF. Mye av nettverket er under selve Gaza by, og de nyeste angrepene fra Israel har vært rettet mot denne «byen under byen».

Grytidlig onsdag morgen slo israelske kampfly til igjen mot Gazastripen, melder lokale medier som Al Jazeera siterer. En boligblokk ble truffet i luftangrepene, og minst tre palestinere ble drept. Ytterligere tre ble såret i angrepet.