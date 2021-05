FN: Enorme lidelser på Gazastripen

– Jeg avskyr volden som har drept og såret mange barn og andre sivile og forårsaket omfattende ødeleggelser på hjem og viktig infrastruktur, sier Lowcock i en uttalelse.

Han krever at krigshandlingene må stanse og gjentar oppfordringen fra generalsekretær António Guterres om at partene må avslutte luft- og artilleriangrepene og de vilkårlige rakettangrepene.

– Disse handlingene har ikke resultert i annet enn død, ødeleggelse og omfattende traumer på de okkuperte palestinske områdene og i Israel, sier Lowcock.

– På Gazastripen er jeg dypt bekymret for meldingene om mange israelske angrep. Det finnes ingen trygge steder på Gazastripen, der to millioner mennesker i 13 år har blitt isolert med tvang fra resten av verden. Den vilkårlige oppskytningen av raketter fra væpnede grupper mot befolkede områder i Israel er uakseptabel og må ta slutt.

FNs visegeneralsekretær for humanitære saker sier krigshandlingene har drevet over 58.000 på flukt. Mange av dem har søkt tilflukt på skoler drevet av FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Det har igjen ført til økt fare for at sårbare mennesker blir koronasmittet.