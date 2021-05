USA fordømmer Erdogans Israel-kommentarer

– USA fordømmer på det sterkeste president Erdogans antisemittiske kommentarer om det jødiske folk og mener de er kritikkverdige, sier talsperson Ned Price i det amerikanske utenriksdepartementet.

– Vi oppfordrer videre president Erdogan og andre tyrkiske ledere om å avstå fra bemerkninger som kan oppildne til mer vold, sier han videre.

Erdogan har gjennom sine 18 år ved makten vært en forkjemper for palestinernes sak, selv om Tyrkia er et av få land med en muslimsk majoritet som har et forhold til Israel.

Tidligere i uken anklaget Erdogan Israel for «terrorisme» mot palestinerne og sa at «det ligger i deres natur».

– De er drapsmenn. De dreper barn som er fem eller seks år gamle, hevdet den tyrkiske presidenten.

Den siste ordvekslingen har trolig forsuret forholdet mellom Tyrkia og USA ytterligere. President Joe Biden har lovet en hardere linje overfor Erdogan, som Biden beskriver som en autokrat. Forrige måned anerkjente Biden at armenerne ble utsatt for et folkemord i Det osmanske riket for rundt 100 år siden. Tyrkia raste mot uttalelsen.

Biden og Erdogan har likevel blitt enige om å holde sitt første møte når de allierte i Nato møtes i Brussel i juni.