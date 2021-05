Macron vil fjerne patent på koronavaksiner

– Vi ber WHO, WTO og Medines Patent Pool om å fjerne alle disse hindringene når det gjelder intellektuell eiendom som hindrer produksjonen av visse vaksiner, sa Frankrikes president Emmanuel Macron ved avslutningen av toppmøtet.

Han viste til at den trege vaksineringen er et enormt problem for Afrika, og han framsatte et mål om at Afrika skal vaksinere 40 prosent av sin befolkning innen slutten av året.

Macron advarte om at manglende vaksinering av afrikanere kan åpne for at farligere varianter av viruset sprer seg på kontinentet og deretter til resten av verden.

Afrika har hittil sluppet lettere fra pandemien enn andre verdensdeler. Men katastrofen i India viser hvor galt det kan gå.