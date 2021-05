Tegn til at våpenhvile kan være i emning i Gaza-krigen

En Hamas-representant i Qatar, Moussa Abu Marzouk, sier til New York Times at Hamas er klar for våpenhvile.

Ifølge ham krever Israel at Hamas stanser rakettangrepene i to-tre timer før de bestemmer seg for det samme.

– Vi er enig om en slutt på krigen på en samtidig og gjensidig måte, sa han og kalte Israels krav stahet.

En israelsk tjenestemann med kjennskap til våpenhvilesamtaler, sier til avisa at Israel ikke er klar for en våpenhvile ennå, men at det snart kan bli aktuelt.

Signalene kom mens et voksende internasjonalt kor krever våpenhvile.

USAs president Joe Biden uttalte seg tirsdag for første gang for en våpenhvile, mens Egypt og FN arbeider sammen for en våpenhvile. Ifølge Marzouk er også Qatar involvert.