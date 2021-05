Brødre fikk skyhøy erstatning etter 31 år i fengsel

De to afrikansk-amerikanske halvbrødrene Henry Lee McCollum og Leon Brown ble i 1983 dømt for å ha voldtatt og drept en elleve år gammel jente i North Carolina. De var henholdsvis 19 og 15 år da de ble arrestert. Begge brødrene regnes som lettere psykisk utviklingshemmede. Selv hevder de at de ble tvunget til å undertegnet tilståelsene.

Saken ble gjenopptatt og dommen ble omgjort etter at man i 2014 kunne knytte DNA-bevis på åstedet til en annen mann.

Først i forrige uke ble de to brødrene tilkjent erstatning, men beløpet på 84 millioner dollar (nærmere 688 millioner kroner) sender et kraftig signal om uretten som ble begått.

– Juryen sendte en klar beskjed om at tiden med å ignorere rettighetene til fattige, fargede, de marginaliserte i utkantstrøkene, er forbi, uttalte forsvarer Desmond Hogan.

– De er begeistret over at de vant, de er glade for at juryen slo fast at lensmannen tok feil. De har fått rettferdighet, sier Hogan.