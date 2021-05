Observatørgruppe: Mer enn 800 drept i Myanmar siden militærkuppet

Per mandag var tallet 802, opplyser observatørgruppa Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

– Det er tallet som er bekreftet av AAPP. Det reelle antall døde er trolig mye høyere, sier gruppa i sin daglige rapport gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

Mange av ofrene har blitt skutt på åpen gate under demonstrasjoner. Juntaen har tidligere bestridt antallet sivile som har mistet livet og sagt at et titalls soldater også har blitt drept under protestene.