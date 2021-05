Israels hær: 100 prosent sikre på at Hamas var i mediebygg som ble bombet

Bygget huset blant annet det amerikanske nyhetsbyrået AP.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at Israel har gitt USA dokumentasjon på at Hamas brukte mediebygget, men det sa USAs utenriksminister Antony Blinken mandag at han ikke hadde sett.

IDF-talsmann Hidai Zilberman sier at det vil bli lagt fram bevis på dette.

– Vi er 100 prosent sikre. De neste dagene vil vi gjøre alt vi kan for å tydeliggjøre at det var forholdsmessig å ødelegge bygningen, sier Zilberman til Times of Israel.

Han sier Hamas brukte bygget til planlegging av angrep. IDF hevder terrorgrupper som Islamic Jihad også brukte bygget.