Klemmer, gledestårer og øl på menyen da Storbritannia åpnet opp igjen

Tabloiden The Sun, kjent for å bruke store ord, slo på forsiden fast at denne mandagen var «Freedom Monday». Rundt om i Storbritannia delte folk ut gledesklemmer, mens en og annen gledeståre ble felt over et glass nytappet øl.

Men pandemien var ikke helt glemt. Bartendere i munnbind, bordservering og restriksjoner på hvor mange som kunne slippe inn, preget frihetsfeiringen.

Flere puber og restauranter forble også stengt. De er blant de mange i den britiske økonomien som har gått under som følge av koronapandemien.

Feiret friheten

På Leicester Square i London ble det feiret.

– Det som er flott, er å se folk vi ikke kjenner. Å se glade folk, her kan du se folk som smiler og koser seg, sa 24-åringen Yarah Mahran på vei til en forestilling i en kino som også fikk åpne dørene igjen mandag.

I Londons Chinatown yret folkelivet igjen. 57-åringen Ian Jones forteller at det har vært vanskelig å la hobbyen, pokerspill, ligge.

– For meg er poker som en livsstil. Under nedstengingen var jeg veldig fortvilet, sier Jones.

Samtidig ankom de første britiske ferieturistene Portugal, ettersom også reiserestriksjonene ble lettet på.

Men til tross for jubel over øl, poker og charterferier: Det var en helt annen ting som gledet britene aller mest. Endelig kunne de klemme sine kjære igjen, uten å bryte råd og regler.

– Jeg blir faktisk ganske emosjonell av å si dette, men nå kan du klemme dine kjære igjen, sa Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon.

– Ikke spoler dette

Statsminister Boris Johnson kaller mandagens gjenåpning en stor milepæl på veien ut av pandemien.

Neste steg kommer 21. juni, da det skal gjenåpnes ytterligere. Den indiske virusvarianten og frykt for at den kan være mer smittsom, gjør imidlertid at flere tviler på om det blir noe av.

Mer enn 36,5 millioner briter har fått første vaksinedose, og 20 millioner er fullvaksinert. Likevel ber myndighetene folk ta ansvar når det nå åpnes opp, så det ikke må stenges ned igjen.

– Ikke spoler dette, Storbritannia, lød forsiden til Daily Mail på frihetsmandagen.