Uværet Tauktae beskrives som det verste på 30 år i den vestlige delen av landet.

Det ventes vindstyrker på opptil 49 meter per sekund når syklonen treffer delstaten Gujarat senere mandag. I Atlanterhavet ville dette tilsvart en orkan i kategori 2.

Over hundre tusen evakuert

Allerede i helgen omkom seks mennesker da styrtregn og kraftig vind rammet områder i Sør-India.

Over hundre tusen mennesker er evakuert, og myndighetene jobber for å sikre at ikke strømmen går på sykehus som behandler coronapasienter.

I tillegg vil myndighetene sørge for at sykehusene fortsatt får tilgang til oksygen til behandlingen av pasientene. Også fabrikker som produserer oksygen, skal sikres mot strømbrudd.

Flytter pasienter

Både i Gujarat og Mumbai er coronapasienter blitt flyttet fra utsatte sykehus til steder som skal være tryggere.

De siste ukene har India vært rammet av en svært alvorlig smittebølge. Mandag ble det for første gang på flere uker registrert færre enn 300.000 nye smittetilfeller.

I tillegg til 280.000 nye tilfeller ble det registrert 4.106 nye coronarelaterte dødsfall. India har over 1,3 milliarder innbyggere, og det antas at de reelle antallene smittede og døde er betydelig høyere.