Selskapet la mandag fram resultatet for perioden fra mars i fjor til og med mars i år.

Tapet etter skatt ble på 815 millioner euro, noe som tilsvarer over 8,2 milliarder kroner.

Pandemien, nedstengninger og reiserestriksjoner førte til at 80 prosent av Ryanairs flygninger måtte kanselleres, ifølge Reuters. Omsetningen falt 81 prosent til 1,64 milliarder euro.

Koronaåret var det mest utfordrende i selskapets historie, fastslår Ryanair. Aldri før har lavprisselskapet gått på et like stort tap.

I likhet med mange andre flyselskaper har Ryanair nedbemannet kraftig for å komme seg gjennom krisen.

Selskapet mener imidlertid at utsiktene ser lysere ut nå. Håpet er at coronavaksineringen skal gjøre det mulig å gjenoppta reisevirksomhet i Europa og USA over sommeren.