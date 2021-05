Avis: Microsoft-styret gransket forhold mellom Bill Gates og ansatt

En gransking av milliardærens tidligere forhold til den ansatte konkluderte med at det var upassende, sier folk som er kjent med saken til avisen.

I fjor varslet Bill Gates, som tidligere var verdens rikeste person, at han sluttet i Microsoft-styret for å vie tiden til veldedig arbeid.

Et advokatselskap hadde året før fått jobben med å undersøke forholdet etter at ingeniøren i Microsoft fortalte om det. Forholdet mellom henne og Gates skal ha vart i flere år.

Flere styremedlemmer mente det ikke lenger var passende at Microsoft-grunnleggeren satt i styret. Gates trakk seg før granskingen ble avsluttet, får Wall Street Journal opplyst.

En talsperson for Gates bekrefter at det var «en affære for nesten 20 år siden som endte i minnelighet», men legger til at hans beslutning om å trekke seg fra styret «på ingen måte var relatert til denne saken».

I starten av mai opplyste Bill og Melinda Gates at de skilles, men at de fortsatt vil drive stiftelsen de har opprettet sammen.