Venezuela fordømmer væpnede colombianske gruppers «kidnapping» av soldater

Det har vært sammenstøt i disse grenseområdene i nesten to måneder.

– I kampene ble åtte yrkessoldater tatt til fange. Den 9. mai fikk vi bevis på at de var i live, sier Venezuelas forsvarsminister Vladimir Padrino López i en TV-sendt uttalelse.

Flere tusen sivile har flyktet til Colombia som følge av kampene.

Venezuela har ikke pekt ut hvilke grupper som de mener står bak uroen, ut over at de omtales som «terrorister». De settes også i forbindelse med narkotikasmugling eller Colombias president Ivan Duque.

Sikkerhetskilder i Colombia mener på sin side at det etter all sannsynlighet dreier seg om utbrytere fra den nå nedlagte FARC-geriljaen. Venezuelas president Nicolás Maduro har innrømmet at dette er mulig.