Sudans hær overrekker granskingsrapport

General Abdel Fattah al-Burhan, leder for overgangsrådet og hærsjef for de væpnede styrkene, sto for overrekkelsen lørdag.

Resultatet fra granskingen omfatter blant annet en liste over militære som er mistenkt for å ha vært involvert i drapene, og en anbefaling om å frata immuniteten deres.

– Dette vil gjøre det mulig for riksadvokat Tagelsir al-Hebr å innlede rettslige skritt og nå fram til en endelige resultater, heter det i en uttalelse fra hæren.

Etter flere måneder med demonstrasjoner, samlet tusener seg utenfor hærens hovedkvarter i Khartoum i april 2019 der de krevde at Omar al-Bashir måtte gå av.

Han ble avsatt noen dager senere, men demonstrasjonene fortsatte i flere uker med krav om at militæret måtte overgi makt til sivilt styre. I juni samme år besluttet væpnede menn i militæruniform å løse opp demonstrantenes leir. Det tok flere dager. Minst 128 personer ble drept, ifølge helsepersonell.

Generalene som styrte landet på den tiden, avviste å ha beordret den voldelige fremgangsmåten og ba om gransking av hendelsen.

Siden august 2019 har landet vært styrt av et overgangsråd der flertallet er sivile representanter. Overgangsrådet har lovet å sikre rettferdighet overfor ofrene og deres familier.

På slutten av fjoråret satte en granskningskomité ledet av en fremstående advokat, i gang en uavhengig gransking av drapene, men komiteen har ennå ikke avsluttet sitt arbeid.