Det hvite hus: – Journalisters sikkerhet er et overordnet ansvar

Den amerikanske uttalelsen kommer etter at bygningen som huset det amerikanske nyhetsbyrået AP, Al Jazeera og andre ble lagt i grus i et israelsk bombeangrep lørdag.

– Vi har kommunisert direkte til israelerne at det å sørge for sikkerheten til journalister og uavhengige medier, er et overordnet ansvar, sier Det hvite hus' talsperson Jen Psaki.

Det israelske militæret ga eieren av høyhuset en times varsel før angrepet.

Israelske myndigheter hevder at Hamas holdt til i bygningen, og at presseorganisasjonene ble brukt som «menneskelige skjold». Det er ikke meldt om drepte eller sårede.